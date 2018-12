महिला क्रिकेट: झूलन सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज, मिताली राज नंबर एक कप्तान

खेल डेस्क. महिला तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बन गईं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ जारी वनडे सीरीज में यह उपलब्धि हासिल की। वहीं, सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी के मामले में मिताली राज पहले स्थान पर आ गईं हैं। उन्होंने इंग्लैंड की चार्लोट एडव‌र्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ा।

झूलन ने निपुनी हंसिका (02) को विकेटकीपर तानिया भाटिया के हाथों कैच कराकर 300वां विकेट लिया। हंसिका के बाद उन्होंने उदेशिका प्रबोधिनी (01) को भी आउट किया। झूलन ने टेस्ट में 40, वनडे में 205 और टी-20 में 56 विकेट लिए हैं।

मिताली की कप्तानी में भारत ने 72 मैच जीते: मिताली राज सबसे ज्यादा वनडे मैचों में कप्तानी करने वाली खिलाड़ी बन गईं हैं। बतौर कप्तान उनका ये 118वां मैच था। उनकी कप्तानी में भारत 72 मैच जीता और 43 में हार का सामना करना पड़ा। तीन में कोई परिणाम नहीं निकला। मिताली ने चार्लोट एडव‌र्ड्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। एडव‌र्ड्स ने 117 मैचों में कप्तानी की, जिसमें 72 जीते और 38 हारे। वहीं, सात मुकाबलों में कोई परिणाम नहीं निकला। भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में नौ विकेट से जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही तीन मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे हो गया।

