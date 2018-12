कोहली सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, लेकिन रिव्यू लेने में सबसे खराब: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन

खेल डेस्क. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भारतीय टीम के कप्तान को सबसे खराब रिव्यू लेने वाला कहा। पांचवें टेस्ट के दौरान कोहली ने इंग्लैंड की दूसरी पारी में दो रिव्यू लिए और दोनों गंवा दिए। वॉन ने ट्वीट किया, 'विराट दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, लेकिन वे दुनिया में सबसे खराब रिव्यू लेने वाले भी हैं।' वॉन 2003 से 2008 तक इंग्लिश टीम के कप्तान थे।

कोहली ने इंग्लैंग की दूसरी पारी के 9.2 ओवर में रविंद्र जडेजा की गेंद पर किटोन जेनिंग्स के खिलाफ रिव्यू लिया, लेकिन तीसरे अंपायर ने उसे खारिज कर दिया। पारी के 11.6 ओवर में कोहली ने दोबारा जडेजा की गेंद पर ही एलिस्टर कुक के खिलाफ रिव्यू लिया, लेकिन तीसरे अंपायर ने इसे भी खारिज कर दिया। भारत ने अपने दोनों रिव्यू गंवा दिए।

Virat is the best Batsman in the World .. #Fact .. Virat is the worst reviewer in the World .. #Fact #ENGvsIND