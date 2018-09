एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला आज, मैच को लेकर सोशल मीडिया पर आ रहे मजेदार कमेंट्स

दुबई. एशिया कप के पांचवें मैच में आज (बुधवार) चिर प्रतिद्वंद्वी टीमें भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगी। इस हाईवोल्टेज मुकाबले से पहले सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। ये मुकाबला शाम 5 बजे से दुबई में खेला जाएगा। इससे पहले टूर्नामेंट में कल (मंगलवार) खेले गए अपने पहले मैच में भारत ने हांगकांग को 26 रन से हरा दिया। 8 साल बाद ऐसा हो रहा है, जब भारतीय टीम लगातार दो दिनों में दो वनडे मैच खेलेगी। इससे पहले 10 और 11 जनवरी 2010 को टीम ने श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ लगातार दो दिन में दो मैच खेले थे। वहीं एशिया कप 2008 में भी भारत ने 25 और 26 जून को लगातार दो दिनों में हांगकांग और पाकिस्तान के खिलाफ दो मैच खेले थे और दोनों में जीत हासिल की थी। 19 सितंबर को होने वाले मैच के लिए इंडियन फैंस मजेदार कमेंट्स करते हुए भारत की जीत के दावे कर रहे हैं, साथ ही पाकिस्तानी टीम का भी मजाक उड़ा रहे हैं।

When someone says I don't like India Vs Pakistan match .

Cricket fans be like :- #INDvsPAK #AsiaCup pic.twitter.com/dfjooizayj — Parvesh verma (@parveshverma16) 19 September 2018

When she wants to come over but it's #INDvPAK today. pic.twitter.com/lEysJjEZzu — Rishika (@aadiivaasii) 19 September 2018



#INDvsPAK

If you want to become rich , then open TV stores in Pakistan today...😂😂😂 @Ateet_Sharma — Sandeep Singh (@Sandeep_Sunger) 19 September 2018

How we see Indian team

normal match

against Pakistan#INDvPAK#AsiaCup pic.twitter.com/0LmIIDGfk2 — Parvesh verma (@parveshverma16) 19 September 2018

listen u pakis they'll do this again today

pr match jeetkr nhi rohit sharma ke 112 ball pr 250 pure hony pr #INDvPAK pic.twitter.com/JkBqjxRgc8 — ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ (@firkiii) 19 September 2018