यूएस ओपन: जोकोविच ने 14वां ग्रैंडस्लैम जीता, पीट सम्प्रास की बराबरी की; डेल पोत्रो को हराया

न्यूयॉर्क. सर्बिया के ने यूएस ओपन के फाइनल में अर्जेंटीना के जुआन मार्टिन डेल पोत्रो को 6-3, 7-6, 6-3 से हराया। इसके साथ ही उन्होंने तीसरी बार यूएस ओपन जीत लिया। इससे पहले जोकोविच ने 2011 और 2015 में यह खिताब जीता था। जोकोविच ने इस साल विम्बल्डन भी जीता था। उन्हाेंने यह 14वां ग्रैंडस्लेम जीता है। इस मामले में उन्होंने अमेरिका के पीट सम्प्रास की बराबरी कर ली।

पुरुषों में सबसे ज्यादा बार ग्रैंडस्लैम जीतने का रिकॉर्ड स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर (20 बार) के नाम है। यूएस ओपन में जोकोविच का यह आठवां फाइनल था। इससे पहले पांच बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। पिछली बार 2016 में उन्हें स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका ने फाइनल में हराया था।

नौ साल बाद फाइनल में पहुंचे थे पोत्रो : इस हार के साथ पोत्रो का दूसरी बार यूएस ओपन जीतने का सपना टूट गया। इससे पहले उन्होंने 2009 में रोजर फेडरर को हराकर खिताब जीता था। जोकोविच ने पोत्रो को किसी ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट में पांचवीं और कुल 15वीं बार हराया। फेडरर, जोकोविच, राफेल नडाल (स्पेन) और एंडी मरे (इंग्लैंड) की चौकड़ी ने पिछले 55 ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट में से 50 जीते हैं। नडाल 17 और मरे 3 बार चैम्पियन बन चुके हैं।

🏆🏆🏆@djokernole defeats Del Potro 6-3, 7-6, 6-3 to win his 3rd title in Flushing Meadows!