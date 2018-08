लॉर्ड्स टेस्ट में खराब प्रदर्शन को लेकर टीम इंडिया की आलोचना, रोहित ने कहा- मत भूलो यही टीम अव्वल थी

खेल डेस्क. इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में चल रहे दूसरे टेस्ट में भारत की पहली पारी 107 रन पर सिमट गई। इसके बाद क्रिकेट विशेषज्ञों और पूर्व क्रिकेटरों ने टीम इंडिया की खूब आलोचना की। सोशल मीडिया पर भी प्रशंसक टीम की खिंचाई कर रहे हैं। इस पर वनडे और टी-20 टीम के उपकप्तान ने लोगों को नसीहत दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा- मत भूलो यही टीम नंबर-1 भी बनी थी। मुश्किल परिस्थितियों में हमें इसका समर्थन करना चाहिए। यह हमारी टीम है।

Let’s not forget these are the players who got India to the number 1 ranking. How about being little supportive when the going gets tough. This is our team