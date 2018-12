एशिया कप: अभ्यास के दौरान महेंद्र सिंह धोनी से मिलने पहुंचे शोएब मलिक, मिलाया हाथ

दुबई. दुबई. एशिया कप खेलने के लिए भारत और पाकिस्तान की टीम दुबई पहुंच चुकी है। शुक्रवार को दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों ने अभ्यास किया। इस दौरान पाकिस्तान के शोएब मलिक भारतीय विकेटकीपर से मिलने पहुंचे। उन्होंने धोनी से हाथ मिलाया और बातचीत की। इस दौरान टीम इंडिया के कप्तान मौजूद थे।

भारत और पाकिस्तान की टीमें 15 महीने बाद 19 सितंबर को आमने-सामने होंगी। दोनों टीमें पिछली बार 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल में एक-दूसरे से खेली थी। तब पाकिस्तान ने भारत को हराकर खिताब जीता था।

#WATCH: Mahendra Singh Dhoni and Shoaib Malik meet during practice in Dubai ahead of #AsiaCup2018. India and Pakistan to play each other on September 19. pic.twitter.com/KGchi5qilJ