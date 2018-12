रफ्तार के पर्याय उसैन बोल्ट ने जीरो ग्रैविटी में दौड़ लगाई, अनुभव को दुनिया से परे की बात बताई

खेल डेस्क. ओलिंपिक खेलों में आठ स्वर्ण पदक जीतने वाले उसैन बोल्ट ने बुधवार को जीरो ग्रैविटी फ्लाइट में दौड़ लगाई। रफ्तार का पर्याय बन चुके बोल्ट एक शैम्पेन के प्रमोशन के सिलसिले में इस फ्लाइट में थे। उन्होंने इस इवेंट की तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर की हैं। बोल्ट इन दिनों फुटबॉल खेल रहे हैं। वे अनुबंध हासिल करने और पेशेवर फुटबॉलर बनने की कोशिश में जुटे हैं।

जीरो ग्रैविटी में भी नंबर वन ः बोल्ट ने जीरो ग्रैविटी (शून्य गुरुत्वाकर्षण) उड़ान को इस दुनिया के अनुभव से बाहर की चीज बताई। धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाले बोल्ट जीरो ग्रैविटी में भी पहले नंबर पर रहे। उनके साथ फ्रांसीसी अंतरिक्ष यात्री जीन फ्रैंकोइस क्लरवोय (नीले सूट) और नोवस्पेस के सीईओ और फ्रांसीसी इंटीरियर डिजाइनर ओक्टेव डि गौले (काले सूट) ने भी दौड़ लगाई।

अंतरिक्ष यात्रियों के लिए शैम्पेन ः बोल्ट जिस शैम्पेन के प्रमोशन को यहां पहुंचे थे, उसकी बोतल को खासतौर पर अंतरिक्ष यात्रियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। भविष्य में अंतरिक्ष यात्री जीरो ग्रैविटी में इसका आनंद ले सकेंगे।

Zero Gravity is a out of this world experience 🚀🚀🍾🍾 @GHMUMM #DareWinCelebrate #NextVictory pic.twitter.com/GNmf0PuQxu