भारत-इंग्लैंड का टेस्ट देखने पहुंचा विजय माल्या, स्वदेश वापसी पर कहा- इसका फैसला जज करेंगे

खेल डेस्क. भगोड़ा शराब करोबारी विजय माल्या शुक्रवार को भारत-इंग्लैंड के बीच जारी पांचवें टेस्ट को देखने ओवल पहुंचा। स्टेडियम से बाहर आते समय भारत वापसी के सवाल पर उसने कहा कि इसका फैसला जज करेंगे। इसको लेकर न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो भी जारी किया है। जिसमें वह मशहूर सर जैक हॉब्स गेट से प्रवेश कर रहा था, तब टीम इंडिया के कुछ समर्थकों ने 'चोर-चोर' चिल्लाना शुरू कर दिया।

माल्या इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय टीम से मिलना भी चाहता था, लेकिन सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी। पिछले साल जून में हुए चैम्पियंस ट्रॉफी के दौरान भी माल्या भारत का मैच देखने स्टेडियम पहुंचा था, जहां उसे हूटिंग का सामना करना पड़ा था।

#WATCH : seen entering The Oval cricket ground in London's Kenington. The 5th test match between India and England is being played at the cricket ground. #England pic.twitter.com/NA3RQOKkRJ

#WATCH: Vijay Mallya when asked if he will go back to India says, "judge will decide," outside The Oval in London's Kennington. pic.twitter.com/CmJY6YU9Um