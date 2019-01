Dainik Bhaskar Jan 06, 2019, 06:48 PM IST

खेल डेस्क. एएफसी एशियन कप के दूसरे मैच में रविवार को जॉर्डन ने डिफेंडिंग चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हरा दिया। फीफा रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की टीम 41वें और जॉर्डन 109वें स्थान पर है। जॉर्डन के लिए इस मैच में एकमात्र गोल अनस बानी यासिन ने 26वें मिनट में किया। ऑस्ट्रेलियाई टीम इस टूर्नामेंट की फेवरेट मानी जा रही थी, लेकिन उसका प्रदर्शन निराशाजनक रहा। उसने पिछली बार अपनी मेजबानी में दक्षिण कोरिया को फाइनल में 2-1 से हराया था। वह पिछले साल फीफा वर्ल्ड कप में ग्रुप दौर से ही बाहर हो गया था।

⏱FULL TIME | 🇦🇺 AUS 0 - 1 JOR 🇯🇴



Anas' goal secure the Jordanians their first three points 👏#AsianCup2019 pic.twitter.com/suVeIdaOhs