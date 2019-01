Dainik Bhaskar Jan 06, 2019, 07:40 AM IST

खेल डेस्क. भारतीय फुटबॉल टीम रविवार को एएफसी एशियन कप में थाईलैंड के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलेगी। फीफा रैंकिंग में भारत 97वें और थाईलैंड 118वें स्थान पर है। दोनों टीमें नौ साल बाद एक-दूसरे से भिड़ेंगी। पिछली बार थाईलैंड ने भारत को दो मैच में 2-1 और 1-0 के अंतर से हराया था। वहीं, भारतीय टीम 33 साल से थाईलैंड को नहीं हरा सकी। भारत को पिछली जीत 1986 में मेर्डेका कप के दौरान कुआलालंपुर में मिली थी।

थाईलैंड का पलड़ा भारत पर भारी है। दोनों देशों के बीच अब तक कुल 24 मुकाबले खेले गए, जिसमें थाईलैंड ने 12 जीते। वहीं, भारतीय टीम को केवल पांच मैच में जीत मिली। सात मुकाबले ड्रॉ रहे।

