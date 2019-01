Dainik Bhaskar Jan 10, 2019, 09:55 PM IST

खेल डेस्क. एएफसी एशियन कप में भारत का दूसरा मुकाबला यूएई से हो रहा है। भारत के पास 12वें मिनट में गोल करने का मौका था, लेकिन आशिक के शॉट को यूएई के गोलकीपर ने गोलपोस्ट से दूर कर दिया। इसके बाद 22वें मिनट में कप्तान सुनील छेत्री के हेडर को यूएई के गोलकीपर ने रोक लिया। टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में 1964 से हिस्सा ले रही है। इस दौरान यूएई से उसका चार बार मुकाबला हुआ, लेकिन वह एक बार भी जीत हासिल नहीं कर पाया। वहीं, भारत यदि यूएई के खिलाफ जीत हासिल करने में सफल हो जाता है तो वह टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार लगातार दो मैच जीतेगा।

