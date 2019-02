खेल डेस्क. एएफसी एशियन कप के फाइनल में जापान का मुकाबला कतर से हो रहा है। चार बार की चैम्पियन जापान की टीम आठ साल बाद खिताब जीतना चाहेगी। वहीं, पहली बार फाइनल में पहुंचा कतर खाली हाथ लौटना नहीं चाहेगा। दोनों टीमें आठ साल बाद इस टूर्नामेंट में आमने-सामने होंगी। पिछली बार 2011 में जापान ने 3-2 से हराया था। उसने पहला खिताब 1992 में घरेलू जमीन पर अपने नाम किया था। इसके बाद वह तीन बार फाइनल में पहुंचा और तीनों में उसे सफलता हाथ लगी।

