Dainik Bhaskar Aug 13, 2019, 08:19 PM IST

खेल डेस्क. एफआईएम वर्ल्ड कप में बेंगलुरु की ऐश्वर्या पिस्सी ने खिताब जीत लिया। वे मोटरस्पोर्ट में वर्ल्ड कप जीतने वाली देश की पहली रेसर हैं। हंगरी के वार्पालोटा में रविवार को ऐश्वर्या ने चैम्पियनशिप के आखिरी राउंड में सफलता हासिल की। इस प्रतियोगिता का आयोजन इंटरनेशनल मोटरसाइकिल फेडरेशन करती है। ऐश्वर्या ने जीत के बाद कहा- यह मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर है, लेकिन मुझे खुद पर विश्वास था। मैं छह महीने के बाद वापसी कर रही थी। इसलिए यह खिताब जीतना मेरे लिए बड़ी बात है।



ऐश्वर्या ने दुबई में खेले गए पहले राउंड में जीत हासिल की थी। पुर्तगाल में खेले गए अगले राउंड में वह तीसरे, स्पेन में खेले गए राउंड में वह पांचवें और हंगरी में चौथे स्थान पर रहीं। इन सभी को मिलाकर उन्होंने कुल 65 अंक हासिल किए, जो पुर्तगाल की रिता विएरा से सिर्फ चार अंक ज्यादा थे। ऐश्वर्या को इस जीत पर फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया ने भी बधाई दी।

Aishwarya Pissay of TVS clinches the Fim Baja World Cup 2019 Women's Category. She finished 4th in the Hungary Round which concluded today. #Fmsci congratulates India's first #FIM World Cup champion. pic.twitter.com/ftPndXOApv