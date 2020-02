Dainik Bhaskar Feb 16, 2020, 11:05 AM IST

खेल डेस्क. एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया (एकेएफआई) ने पाकिस्तान को पत्र लिखकर कहा कि हमने सर्कल कबड्डी वर्ल्ड कप के लिए कोई टीम नहीं भेजी। जो टीम लाहौर गई, वह आधिकारिक नहीं है। उसे भारत के नाम और तिरंगे के साथ खेलने की अनुमति नहीं है। इस टीम के खिलाफ खेल मंत्रालय की जांच चल रही है। लिहाजा, टीम को पाकिस्तान के साथ होने वाला टूर्नामेंट का फाइनल नहीं खेलने दिया जाए। दरअसल, भारतीय टीम बगैर किसी को सूचना दिए 7 फरवरी को वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंची थी। टीम के लाहौर पहुंचने की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।

भारतीय टीम में करीब 45 खिलाड़ी, 12 अधिकारी और कोच शामिल हैं। 8 फरवरी को खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था, ‘‘पाकिस्तान जाने के लिए किसी ने भी कबड्डी खिलाड़ियों को अनुमति नहीं दी। खिलाड़ियों को वीजा देने में हमारी कोई भूमिका नहीं है। हम कबड्डी फेडरेशन से बात करेंगे कि उन्होंने इस दौरे की सूचना पहले संबंधित विभाग या मंत्रालय को दी या नहीं।’’

‘किसी टीम या खिलाड़ी को पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं’

एकेएफआई ने पत्र में पाकिस्तान से कहा, ‘‘हमने किसी भी कबड्डी टीम को पाकिस्तान जाने और टूर्नामेंट के लिए की अनुमति नहीं दी। पाकिस्तान फेडरेशन भी अनाधिकृत टीम को जर्सी या ट्रैक सूट पर भारतीय नाम का इस्तेमान करने की अनुमति न दे।’’

