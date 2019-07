Dainik Bhaskar Jul 18, 2019, 11:17 AM IST

खेल डेस्क. भारतीय स्प्रिंटर हिमा दास ने 15 दिन के अंदर चौथा गोल्ड मेडल जीत लिया। हिमा ने बुधवार को चेक रिपब्लिक में हुई ताबोर एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की 200 मीटर रेस को 23.25 सेकेंड में पूरा किया। वे अपने खुद के रिकॉर्ड 23.10 सेकंड के बिल्कुल करीब पहुंच गईं थीं। वहीं, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर मोहम्मद अनस ने भी 400 मीटर रेस में स्वर्ण जीता। उन्होंने 45.40 सेकेंड में रेस पूरी की।

इससे पहले अनस ने 13 जुलाई को चेक रिपब्लिक में हुई क्लांदो मेमोरियल एथलेटिक्स में गोल्ड जीता था। अनस ने 400 मीटर रेस को 45.21 सेकंड में जीती थी। इस जीत के साथ हिमा और अनस ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए भी क्वालिफाइ कर लिया था।

Won another gold today in 200m and improved my timings to 23.25s at Tabor GP. pic.twitter.com/mXwQI2W2BI