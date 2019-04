बैंकाक. अमित पंघल ने एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में शुक्रवार को भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। उन्होंने 52 किग्रा भार वर्ग के फाइनल में दक्षिण कोरियाई बॉक्सर किम इनकू कोरिया के खिलाफ 5-0 से एकतरफा जीत हासिल की।

What a fabulous show by @Boxerpanghal at🥊AsianChampionship ‘19!



Amit clinches a 🥇for India in #AsianBoxingChampionship #Bangkok outclassing Kim Inkyu of #SouthKorea by 5-0 in the finals.



India is very proud of you champion!👏👏🇮🇳🎉 pic.twitter.com/CzWZLcB1eH