Dainik Bhaskar Dec 08, 2019, 09:05 AM IST

खेल डेस्क. एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफआई) ने नेपाल में चल रहे साउथ एशियन गेम्स के जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतने वाले पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम की तारीफ में ट्वीट किया। इसके लिए एएफआई ने नीरज चोपड़ा के साथ उनकी पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- ‘‘साउथ एशियन गेम्स में 86.48 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर गोल्ड जीतने वाले अरशद नदीम को बधाई, दशकों बाद किसी पाकिस्तानी एथलीट ने ओलिंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई किया।’’

दोनों की यह तस्वीर 2018 जर्काता एशियन गेम्स की है। इन खेलों में नीरज ने गोल्ड, चीन के किजेन लियू ने सिल्वर और पाकिस्तानी एथलीट नदीम ने ब्रॉन्ज जीता था।

Sports has the power to kill all the animosity and hatred between our nations. Thank you @afiindia https://t.co/jgSq6l7zgg