Dainik Bhaskar Feb 19, 2020, 10:00 AM IST

खेल डेस्क. यूईएफए चैम्पियंस लीग में मंगलवार रात को एटलेटिको मैड्रिड ने लिवरपूल को 1-0 से हरा दिया। इसी के साथ टीम के क्वार्टरफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। मैड्रिड के लिए सॉल निगुएज ने मैच के चौथे मिनट में ही गोल कर दिया था। वहीं, एक अन्य मुकाबले में पेरिस सेंट-जर्मेन (पीएसजी) को करारी शिकस्त मिली। बोरुसिया डोर्टमंड ने उसे 2-1 से हराया। टीम के लिए दोनों गोल 19 साल के युवा खिलाड़ी अर्लिंग ब्रूट हालैंड ने किए।

हालैंड ने 69वें और 77वें मिनट में ये गोल किए। पहली बार इस लीग में खेल रहे हालैंड के अब तक 10 गोल हो चुके हैं। वे अपने पहले सीजन में ऐसा करने वाले 5वें फुटबॉलर हैं। पिछली बार 2017-18 में सेनेगल के सादियो माने और ब्राजील के रॉबर्टो फर्मिनो ने 10-10 गोल किए थे। डोर्टमंड ने घर में नॉकआउट फेस के पिछले 6 में से 4 मैच हारे।

10 - Players to score 10 goals in their first season in the European Cup/Champions League:



1958/59 - Just Fontaine (10)

1978/79 - Claudio Sulser (11)

2017/18 - Sadio Mané (10) & Roberto Firmino (10)

2019/20 - Erling Haaland (10).



