Dainik Bhaskar Feb 15, 2020, 03:57 PM IST

खेल डेस्क. चैम्पियंस लीग के प्री-क्वार्टरफाइनल में लिवरपूल के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले एटलेटिको मैड्रिड का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। स्पेन के ‘ला लिगा’ में शुक्रवार को वेलेंसिया ने उसे 2-2 की बराबरी पर रोक लिया। डिएगो सिमिओने की टीम लिवरपूल के खिलाफ प्री-क्वार्टरफाइनल के पहले लेग में 19 फरवरी को होमग्राउंड पर खेलेगी। दूसरी ओर, वेलेंसिया ने अटलांटा के खिलाफ होने वाले मुकाबले से ठीक पहले बेहतरीन प्रदर्शन किया। वेलेंसिया और अटलांटा के बीच प्री-क्वार्टरफाइनल का पहला मैच इटली में 20 फरवरी को होगा।

दूसरी ओर, जर्मनी में बुंदेसलिगा की टीम बोरूसिया डॉर्टमंड ने इत्राक्त फ्रैंकफर्ट को 4-0 से हरा दिया। डॉर्टमंड के लिए लुकास पिसेक ने 33वें मिनट, जेडॉन सेंचो ने 49वें मिनट, एर्लिंग हालैंड ने 54वें मिनट और राफेल गुएरिरो ने 74वें मिनट में गोल किया। इस जीत के साथ डॉर्टमंड अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। उसके 22 मैच में 42 अंक हैं। वहीं, फ्रैंकफर्ट 28 अंकों के साथ 9वें स्थान पर हैं।

Four goals, four celebrations, one team 🤝 pic.twitter.com/dVL7NLeZ0X