Dainik Bhaskar Jan 03, 2020, 10:43 AM IST

खेल डेस्क. दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया के जंगल में 30 दिसंबर से लगी आग में अब तक 18 लोगों की मौत हो गई। इस पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा- सीजन की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में 1.2 करोड़ एकड़ के जंगल जल गए। अब जलवायु परिवर्तन पर एक्शन लेना जरुरी है। दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया के टेनिस स्टार निक किरगियोस ने कहा कि वे इस सीजन के अपने सभी मैचों के प्रत्येक एस पर 10 हजार रुपए दान करेंगे।

ऑस्ट्रेलिया के ही एलेक्स डी मिनौर ने भी एक एस पर करीब 18 हजार रुपए दान करने की बात कही। टेनिस मैच के दौरान जब कोई खिलाड़ी सर्विस बॉक्स में बॉल सर्व करता है और उसे विपक्षी खिलाड़ी खेलने से चूक जाता है, तो इसे एस कहा जाता है। टेनिस इतिहास में रोजर फेडरर ने 10 हजार से ज्यादा एस किए हैं।

I’m kicking off the support for those affected by the fires. I’ll be donating $200 per ace that I hit across all the events I play this summer. #MoreToCome #StayTuned

‘जंगल में 48 करोड़ जानवर अपनी जान गंवा चुके’

युवराज ने कहा, ‘‘ऑस्ट्रेलिया में 1.2 करोड़ एकड़ के जंगल जल गए। ये सीजन अभी अपने आधे रास्ते पर भी नहीं पहुंचा है। जंगल में 48 करोड़ जानवर अपनी जान गंवा चुके। ये जलवायु परिवर्तन की एक दिशा है। जिस पर हमें अब एक्शन लेना होगा।’’

Australia has burnt more than 12million acres this season, they r not even halfway thr its peak fire season. Tragic news on #bushfiresAustralia 480 million animals have been lost. This is culmination of climate change it’s time v take some action. Prayers for all affected pic.twitter.com/GWLUfDAzBt