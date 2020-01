Dainik Bhaskar Jan 14, 2020, 04:54 PM IST

खेल डेस्क. ऑस्ट्रेलिया में सिंतबर 2019 से लगी आग में 1 करोड़ 79 लाख एकड़ जंगल जल चुका है। आग के उठते धूएं के कारण मंगलवार को मेलबर्न की हवा जहरीली हो गई। यहां मंगलवार को होने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन के प्रैक्टिस मैचों को अस्थाई तौर पर रद्द करना पड़ा। यह जानकारी ऑस्ट्रेलियन ओपन के प्रबंधक ने ट्वीट के जरिए दी। यह टूर्नामेंट मेलबर्न में 20 जनवरी से 2 फरवरी तक होगा।

प्रैक्टिस मैच के दौरान कनाडा की यूजिनी बुशार्ड ने छाती में तकलीफ की शिकायत की। इसके कारण उन्हें मेडिकल टाइम आउट लेना पड़ा। बाद में उसने तीसरा सेट और मैच जीता। मारिया शारापोवा को भी एक प्रैक्टिस मैच में बार-बार खांसी के कारण ब्रेक लेना पड़ा।

#AusOpen practice was temporarily suspended this morning due to poor air quality.



Qualifying matches will begin at 11am.



Conditions onsite are improving and we are monitoring them constantly.