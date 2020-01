Dainik Bhaskar Jan 29, 2020, 10:42 AM IST

खेल डेस्क. साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के 10वें दिन बुधवार को रोमानिया की सिमोना हालेप और स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा सेमीफाइनल में पहुंच गईं। चौथी सीड हालेप ने 28वीं सीड इस्टोनिया की एनेट कोंतावेत को 6-1, 6-1 से हराया। यह मुकाबला 53 मिनट तक चला। हालेप का यह दूसरा सेमीफाइनल है। इससे पहले वे 2018 में डेनमार्क की कैरोलिन वोज्नियाकी से फाइनल हार गई थीं।

वहीं, वर्ल्ड नंबर-32 मुगुरुजा पहली बार टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचीं। उन्होंने रूस की अनास्तासिया पावलियुचेंकोवा को 7-5, 6-3 से हराया। यह मुकाबला 1 घंटा 33 मिनट चला। मुगुरुजा पिछली बार 2017 में इसी राउंड में हारकर बाहर हो गई थीं। वहीं, अनास्तासिया का यह तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला था।

