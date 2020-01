Dainik Bhaskar Jan 29, 2020, 01:17 PM IST

खेल डेस्क. ऑस्ट्रेलियन ओपन के 10वें दिन बुधवार को एक और बड़ा उलटफेर हुआ। जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचे। उन्होंने तीन बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका को 6-1, 6-3, 6-4, 6-2 से हराया। यह मुकाबला 2 घंटा 19 मिनट तक चला।

वावरिंका ने 2016 में यूएस ओपन, 2015 में फ्रेंच और 2014 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। वे पिछली बार 2019 में दूसरे दौर में ही बाहर हो गए थे। वावरिंका 2017 और 2015 में सेमीफाइनल तक पहुंचे थे।

Grand Slam semifinalist ✅@AlexZverev comes from a set down to def. Stan Wawrinka 1-6 6-3 6-4 6-2 to advance to his maiden #AusOpen semifinal.#AO2020 pic.twitter.com/OhexMEEySH