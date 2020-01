Dainik Bhaskar Jan 21, 2020, 12:45 PM IST

खेल डेस्क. ऑस्ट्रेलियन ओपन मंगलवार को 2008 की चैम्पियन रूस की मारिया शारापोवा को पहले राउंड में हार का सामना करना पड़ा। वे वाइल्डकार्ड से टूर्नामेंट में आईं थी। शारापोवा को 19वीं वरीयता प्राप्त क्रोएशिया की डोना वेकिच ने शिकस्त दी। वेकिच ने यह मुकाबला 6-3, 6-4 से अपने नाम किया। 32 साल की शारापोवा डब्ल्यूटीए रैंकिंग में 145वें स्थान पर हैं। दूसरी ओर, मेन्स सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर-1 स्पेन के राफेल नडाल ने जीत के साथ शुरुआत की। उन्होंने बोलीविया के हूगो डेलियन को 6-2, 6-3, 6-0 से हरा दिया।

मेन्स सिंगल्स के अन्य मुकाबलों में स्विट्जरलैंड के स्टैन वावरिंका, रूस के करेन खाचानोव, ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम और क्रोएशिया के मारिन सिलिच ने जीत दर्ज की। 2014 के चैम्पियन वावरिंका ने बोस्निया के दमिर जुमहुर को 7-5 6-7(4) 6-4 6-4 से हरा दिया। खाचानोव ने स्पेन के मारियो विलेला मार्टिनेज को 4-6 6-4 7-6(4) 6-3 से शिकस्त दी। थिएम ने फ्रांस के एड्रियन मनारिनो को 6-3, 7-5, 6-2 से हराया। वहीं, सिलिच ने फ्रांस के कोरेंटिन माउते को 6-3, 6-2, 6-4 से शिकस्त दी।

