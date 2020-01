वर्ल्ड नंबर-2 सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जापान के तात्सुमा इटो को 6-1, 6-4, 6-2 से हराया

Dainik Bhaskar Jan 22, 2020, 11:56 AM IST

खेल डेस्क. ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे दिन बुधवार को 15 साल की कोको गॉफ तीसरे दौर में पहुंच गईं। अमेरिकन गॉफ ने रोमानिया की सोराना क्रिस्टिया को 4-6, 6-3, 7-5 से हराया। अब उनका अगला मुकाबला जापान की नाओमी ओसाका से होगा। डिफेंडिंग चैम्पियन वर्ल्ड नंबर-2 सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने भी तीसरे दौर में जीत दर्ज की। उन्होंने जापान के तात्सुमा इटो को 6-1, 6-4, 6-2 से हराया। इनके अलावा महिला सिंगल्स में एश्ले बार्टी, जापान की नाओमी ओसाका भी अपने-अपने मुकाबले जीतकर थर्ड राउंड में पहुंच गईं।

दुनिया की नंबर-1 बार्टी ने स्लोवेनिया 48वीं रैंकिंग पोलोना हेरकॉग को 6-1, 6-4 से हराया। वहीं, वर्ल्ड नंबर-4 नाओमी ओसाका ने चीन की 42वीं रैंकिंग शाईशाई झेंग को 6-2, 6-4 से शिकस्त दी। वहीं, ग्रीक के स्टेफानोस सितसिपास को वॉक ओवर मिला। वे तीसरे दौर में पहुंच गए। उनका जर्मनी के फिलिप कोह्ल्श्राइबर से मुकाबला था, जो मांसपेशियों में खिंचाव के कारण मैच से बाहर हो गए।

इनके अलावा पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में अर्जेंटीना के गाइदो पेल्ला, जापान के योशिहितो निशिओका और अमेरिका के सैम क्यूरे भी अपने-अपने मैचों में जीत दर्ज की। वहीं, महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में चेक रिपब्लिक की वर्ल्ड नंबर-8 पेत्रा क्वितोवा, बेल्जियम की एलिसे मेर्टेन्स, अमेरिका की सोफिया केनिन, डेनमार्क की कैरोलिन वॉजनैकी, जर्मनी की जूली गॉर्जेस और चीन की शुई झेंग तीसरे दौर में पहुंची।