Dainik Bhaskar Jan 25, 2020, 08:57 AM IST

खेल डेस्क. ऑस्ट्रेलियन ओपन के छठे दिन शनिवार को एक और उलटफेर हुआ। वर्ल्ड नंबर-30 रूस की अनास्तासिया पावल्यूचेंकोवा ने दुनिया की नंबर-2 खिलाड़ी चेक रिपब्लिक की कैरोलिना प्लिस्कोवा को पहली बार हराया। अनास्तासिया ने 2 घंटे 25 मिनट तक चले मुकाबले को 7-6, 7-6 से अपने नाम किया।

दोनों खिलाड़ियों के बीच यह सातवां मुकालबा था। अनास्तासिया को 6 मैचों में हार मिली है। वे पिछली बार ऑस्ट्रेलियन टूर्नामेंट के क्वार्टरफाइनल तक पहुंची थीं। जबकि कैरोलिना सेमीफाइनल में हारकर बाहर हुईं थीं।

