Dainik Bhaskar Jan 26, 2020, 12:45 PM IST

खेल डेस्क. साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के 7वें दिन रविवार को एक और उलटफेर हुआ। 15 साल की अमेरिकी स्टार कोको कोरी गॉफ चौथे दौर में बाहर हो गईं। उन्हें हमवतन सोफिया केनिन ने 7-6, 6-3, 6-0 से हराया। वर्ल्ड नंबर-2 सर्बिया के नोवाक जोकोविच और चेक रिपब्लिक की पेत्रा क्वितोवा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं।

जोकोविच ने 2 घंटे 6 मिनट तक चले मुकाबले में अर्जेंटिना के डिएगो श्वाट्र्जमैन को 6-3, 6-4, 6-4 से मात दी। वहीं दुनिया की नंबर-8 खिलाड़ी क्वितोवा ने वर्ल्ड नंबर-23 ग्रीस की मारिया सकारी को 7-6, 6-3, 6-2 से हराया।

Congratulations on an epic #AusOpen women's singles debut, @CocoGauff ! 💓 We'll see you on the doubles court. #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/f97HUhfstv

कियांग वांग चौथे दौर में बाहर

2014 के यूएस ओपन चैम्पियन क्रोएशिया के मारिन सिलिच भी चौथे दौर में बाहर हो गए। उन्हें कनाडा के मिलोस राओनिक ने 6-4, 6-3, 7-5 से शिकस्त दी। वहीं, ट्यूनिशिया की ओन्स जबेउर ने पहली बार टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। ओन्स ने चीन की कियांग वांग को सीधे सेटों में 7-6, 6-1 से हराया। वांग ने तीसरे दौर में अमेरिका की सेरेना विलियम्स को हराया था।

Soak it in 🇹🇳@Ons_Jabeur advances to her first career Grand Slam quarterfinal 7-6(4) 6-1 over Wang to set a date with Sofia Kenin.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/eOAs0hrm2n