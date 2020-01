Dainik Bhaskar Jan 23, 2020, 12:51 PM IST

खेल डेस्क. ऑस्ट्रेलियन ओपन के चौथे दिन गुरुवार का खेल बारिश, तेज हवाओं और धुंध के कारण करीब 4 घंटे की देरी से शुरू हुआ। दो बार की ग्रैंड स्लैम विजेता गार्बिन मुगुरुजा ने कड़े संघर्ष के बाद जीत दर्ज की। इस स्पेनिश खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की अजला टॉमजानोविच 6-3, 3-6, 6-3 से शिकस्त दी। वहीं क्रोएशिया की डोना वेकिक और दुनिया की नंबर-2 चेक रिपब्लिक की कैरोलिना प्लिसकोवा भी तीसरे दौर में पहुंचीं। पुरुष सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर-4 रूस के डेनियल मेदवेदेव ने भी जीत दर्ज की।

गार्बिन ने 2017 में विम्बलडन और 2016 में फ्रैंच ओपन जीता था। महिला सिंगल्स में डोना ने फ्रांस की एलिज कॉर्नेट को 6-4, 6-2 से हराया। वे पहली बार टूर्नामेंट के तीसरे दौर तक पहुंचीं। वहीं, कैरोलिना ने जर्मनी की लौरा सीजमंद को 6-3, 6-3 से हराया। वर्ल्ड नंबर-7 स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेनसिच ने लात्विया की जेलेना ओस्तापेनको को 7-5, 7-5 से शिकस्त दी।

