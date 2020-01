Dainik Bhaskar Jan 24, 2020, 10:20 PM IST

खेल डेस्क. वर्ल्ड नंबर-3 रोजर फेडरर ऑस्ट्रेलियन ओपन के चौथे राउंड में पहुंच गए हैं। शुक्रवार को उन्होंने तीसरे दौर के मैच ऑस्ट्रेलिया के जॉन मिलमैन को हराया। मैच 4 घंटे तक चला। आखिर में फेडरर 4-6, 7-6, 6-4, 4-6, 7-6 से जीते। ये इस टूर्नामेंट में उनकी 100वीं जीत है। इससे पहले वे यूएस ओपन में भी इतने ही मैच जीत चुके हैं।

वे ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। ये 18वां मौका है, जब फेडरर साल के पहले ग्रैंड स्लैम के चौथे दौर में जगह बनाने में सफल रहे।

Make that 💯 signatures on this camera lens 🎥 @rogerfederer | #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/vnLDfhvw7o

फेडरर ने पांचवा सेट टाइब्रेकर में पिछड़ने के बाद जीता

इससे पहले वर्ल्ड रैंकिंग में 47वें स्थान के खिलाड़ी मिलमैन ने पहला सेट 6-4 से जीत लिया। दूसरे सेट में भी उन्होंने फेडरर को परेशानी में डाले रखा। लेकिन अंत में स्विस खिलाड़ी 7-6 से दूसरा सेट जीतने में सफल रहा। तीसरा सेट भी उन्होंने 6-4 से जीता तो लगा कि मैच में वापसी हो गई। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिलमैन चौथा सेट 6-4 से जीत गए। दो-दो सेट जीतकर दोनों खिलाड़ी बराबरी पर थे। अंतिम और पांचवा सेट भी रोमांचक रहा। मैच टाइब्रेकर में गया। एक वक्त मिलमैन 8-4 से आगे थे। लेकिन बीस ग्रैंड स्लैम जीतने वाले फेडरर ने जोरदार वापसी करते हुए लगातार 6 पॉइंट हासिल किए और पांचवां गेम जीतने के साथ मैच अपने नाम कर लिया।

The Swiss Maestro survives 👊@rogerfederer outlasts a spirited John Millman 4-6 7-6(2) 6-4 4-6 7-6(8) to reach the fourth round at the #AusOpen for the 18th time.#AO2020 pic.twitter.com/wuMb4U1aBO