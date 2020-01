अमेरिका की सेरेना विलियम्स ने रूस की अनस्तासिया पोतापोवा को 6-0, 6-3 से हराया

डिफेंडिंग चैम्पियन जापान की ओसाका ने चेक गणराज्य की बूजकोवा को शिकस्त दी

रोजर फेडरर ने अमेरिका के स्टीव जॉनसन को तीन सेट तक चले मुकाबले में हराया

Dainik Bhaskar Jan 20, 2020, 12:55 PM IST

खेल डेस्क. अमेरिका की स्टार टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ऑस्ट्रेलिया ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गईं। सोमवार को मेलबर्न में उन्होंने पहले राउंड में रूस की अनस्तासिया पोतापोवा को 6-0, 6-3 से हरा दिया। दोनों के बीच यह मुकाबला 58 मिनट में ही खत्म हो गया। सेरेना की ग्रैंड स्लैम में ये 350वीं जीत है। 38 साल की सेरेना अगर यहां टाइटल जीत लेती हैं तो ऑस्ट्रेलिया की पूर्व खिलाड़ी मार्गेट कोर्ट की बराबरी कर लेंगी। कोर्ट ने 24 ग्रैंड स्लैम जीते थे।

दूसरी ओर, 15 साल की अमेरिकी प्लेयर कोको गॉफ ने 39 साल की हमवतन वीनस विलियम्स को हराया। कोको ने यह मुकाबला 7-6(5), 6-3 से अपने नाम किया। दोनों के बीच पहला सेट का निर्णय टाईब्रेकर में हुआ। कोको ने वीनस को लगातार दूसरे ग्रैंड स्लैम में हराया। इससे पहले पिछले साल यूएस ओपन में भी शिकस्त दी थी।

सेरेना पहला सेट 19 मिनट में ही जीत गईं

सेरेना ने मैच की शुरुआत तेज की। उन्होंने पोतापोवा के खिलाफ पहला सेट सिर्फ 19 मिनट में अपने नाम कर लिया। दूसरे सेट में पोतापोवा ने वापसी की और सेरेना को परेशान किया। इसके बावजूद अमेरिकी खिलाड़ी ने उन्हें 6-3 से शिकस्त दे दी। दूसरे दौर में उनका मुकाबला स्लोवेनिया की तमारा जिडांसेक से होगा।

"It is a special place in my heart."



Thank you for supporting and donating to the Bushfire Relief, @serenawilliams ❤️#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/lQUiTiawXh — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2020

ओसाका ने बूजकोवा को सीधे सेटों में हराया

पिछले साल की चैम्पियन जापान की नाओमी ओसाका ने भी जीत के शुरुआत की। उन्होंने चेक गणराज्य की मैरी बूजकोवा को 6-2, 6-4 से हरा दिया। ओसाका का अगला मुकाबला चीन की साईसाई झेंग से होगा। झेंग ने अपने पहले मैच में रूस की अन्ना कालिंस्काया को 6-3, 6-2 से शिकस्त दी। दूसरी ओर, चेक गणराज्य की पेत्रा क्वितोवा ने हमवतन कैटरीन सिनिकोवा को 6-1,6-0 से शिकस्त दी। सिनिकोवा के खिलाफ ये उनकी तीसरी जीत है।

'I think for me I understand that I don't have to play perfect in the first round. It's more about building your level up and getting comfortable with yourself."



Defending champion @naomiosaka talks through her first round victory, showing good signs for #AO2020😄 pic.twitter.com/4nIouZUFVN — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2020

फेडरर ने जॉनसन को लगातार तीसरी बार हराया

वर्ल्ड नंबर-3 मेन्स प्लेयर स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने पहले दौर में अमेरिका के स्टीव जॉनसन को हराया। उन्होंने यह मुकाबला 6-3, 6-2, 6-2 से जीत लिया। दोनों के बीच बारिश के बाधित भी हुआ। फेडरर ने जॉनसन को तीसरी बार बार हराया। वे उनके खिलाफ अब तक एक भी सेट नहीं हारे।