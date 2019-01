खेल डेस्क. पूर्व चैम्पियन रूस की मारिया शारापोवा ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हो गईं। उन्हें प्री-क्वार्टरफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी ने हराया। बार्टी पहली बार किसी ग्रैंडस्लैम के क्वार्टरफाइनल में पहुंचीं। उन्होंने शारापोवा को तीन सेट तक चले मुकाबले में 4-6 6-1 6-4 से हराया। इस जीत के साथ ही बार्टी पिछले 10 साल में इस टूर्नामेंट के क्वार्टरफाइनल में पहुंचने वाली पहली ऑस्ट्रेलियन महिला बन गईं। पिछली बार 2009 में जेलेना डोकिच इस दौर तक पहुंची थीं।

