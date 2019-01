खेल डेस्क. जापान की नाओमी ओसाका पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टरफाइनल में पहुंच गईं। उन्होंने चौथे दौर के मुकाबले में लातविया की अनस्तासिया सेवस्तोवा को हराया। दुनिया की चौथे नंबर की खिलाड़ी ओसाका ने 12वें रैंक की सेवस्तोवा को 4-6 6-3 6-4 से हराया। ओसाका चौथी बार यहां मुख्य ड्रॉ में खेल रही हैं। क्वार्टरफाइनल में ओसाका का मुकाबला उक्रेन की एलिन स्वीतोलिना से होगा।

जीत के बाद ओसाका ने कहा, "रोजर फेडरर के खिलाफ स्टोफानोस सितसिपास (20 साल) और बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमीत्रोव के खिलाफ अमेरिका के फ्रांसिस टाइफोए (21) जैसे युवाओं की जीत से वे प्रभावित हुईं। इससे उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने का हौसला मिला।"

Kids club?@Naomi_Osaka, 21, says she's been inspired by the winning performances of 'kids' like @StefTsitsipas (20) & @FTiafoe (21)#AusOpen pic.twitter.com/DjHPn8YY6c