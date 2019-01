खेल डेस्क. ऑस्ट्रेलियन ओपन में सोमवार को जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव को हार का सामना करना पड़ा। चौथी वरीयता प्राप्त ज्वेरेव को कनाडा के मिलोस राओनिक ने 6-1, 6-1, 7-6 से हराया। इस मैच के दौरान ज्वेरेव कई बार अंक गंवाने के कारण गुस्से में दिखे। एक बार उन्होंने अपना रैकेट भी तोड़ दिया। दरअसल, ज्वेरेव मैच में एक समय 1-6, 1-4 से पीछे चल रहे थे, तभी उन्होंने प्लेयर सीट पर बैठकर अपने रैकेट को नौ बार जमीन पर पटका। इससे रैकेट टूट गया।

How Alexander Zverev handles a bad day at the office 😬 pic.twitter.com/D72KfEH20l