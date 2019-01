खेल डेस्क. भारत को ऑस्ट्रेलिया में पहली द्विपक्षीय वनडे सीरीज जिताने के बाद कप्तान विराट कोहली ने शनिवार को मेलबर्न में दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर से मुलाकात की। फेडरर मेलबर्न में ही चल रहे साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने आए हैं। वे टूर्नामेंट में मेन्स सिंगल्स के आखिरी-16 में जगह पक्की कर चुके हैं।

20 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता फेडरर ने टूर्नामेंट से इतर विराट और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ तस्वीर खिंचवाई। विराट ने इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर अपलोड किया। उन्होंने इसका कैप्शन दिया, ‘ऑस्ट्रेलियन ओपन में क्या दिन रहा? ऑस्ट्रेलियाई गर्मियों को खत्म करने का एक अद्भुत तरीका। ऑस्ट्रेलियन ओपन का हमेशा आभारी रहूंगा।’

What a day at the Australian open. ❤😍👌👌 An amazing way to finish the Australian summer. Forever grateful🙏😇❤#ausopen pic.twitter.com/fqOiekjH3F