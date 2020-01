Dainik Bhaskar Jan 15, 2020, 10:55 AM IST

खेल डेस्क. ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में सितंबर से लगी आग के कारण मेलबर्न, सिडनी समेत अन्य शहरों की हवा जहरीली हो गई। इसका असर मेलबर्न में जारी ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वालिफाइंग मुकाबलों पर भी पड़ा। मंगलवार को प्रैक्टिस मैच रद्द करने पड़े थे, जबकि बुधवार को क्वालिफाइंग मुकाबले देरी से शुरू हुए। यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने कहा कि हम क्यों बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं। हमें इससे पहले कुछ कदम उठाने चाहिए। दरअसल, ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न में ही 20 जनवरी से 2 फरवरी तक होगा।

एलिना ने ट्विटर पर मेलबर्न का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) स्तर शेयर किया। इसके मुताबिक, मंगलवार को वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कण पीएम 2.5 का स्तर 200 तक दर्ज किया गया। यह स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक माना जाता है।

Why do we need to wait for something bad to happen to do an action 🤷🏼‍♀️🥵 #Melbourne pic.twitter.com/bYpXyQAfKe