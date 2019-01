महिला एकल में ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी पहली बार चौथे राउंड में पहुंची। उन्होंने तीसरे दौर के मुकाबले में ग्रीस की मारिया शक्कारी को 7-5, 6-1 से हराया। वहीं, 17 साल की अमेरिकी खिलाड़ी अमांडा अनिसिमोवा ने बेलारूस की आर्यना सबालेंका को 6-3, 6-2 से हराया।



