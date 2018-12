Dainik Bhaskar Dec 22, 2018, 09:29 AM IST

मैड्रिड. ऑस्ट्रेलियन ओपन में अगले साल से 10 अंकों का टाई ब्रेकर नियम लागू होगा। यह नियम मैच 6-6 से बराबर हो जाने पर लागू किया जाएगा। पुरुषों के मैच में यह पांचवें सेट और महिलाओं के मुकाबलों में तीसरे सेट के बाद लागू होगा। टूर्नामेंट के आयोजकों ने शुक्रवार को बताया कि यह फैसला मौजूदा और पूर्व खिलाड़ियों से पूछ कर किया गया है।

ऑस्ट्रेलियन ओपन के निदेशक क्रेग टिले ने कहा, "हमने 10 अंकों का टाई ब्रेकर आखिरी सेट में स्कोर 6-6 से बराबर हो जाने पर लागू करने का फैसला किया है इससे प्रशंसकों को शानदार मैच देखने को मिलेंगे। यह छोटे टाई ब्रेकर में सर्विस के दम पर हावी होने वाले खिलाड़ियों के वर्चस्व को कम करेगा।"

Following the most extensive consultation in the tournament’s history, final set tiebreaks are coming to the Australian Open in 2019.



