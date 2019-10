Dainik Bhaskar Oct 05, 2019, 12:40 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय रेसर अविनाश साब्ले ने टोक्यो ओलिंपिक-2020 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। शुक्रवार को कतर की राजधानी दोहा में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपलचेज स्पर्धा के फाइनल में उन्होंने 13वां स्थान हासिल किया। अविनाश ने 8 मिनट 21.37 सेकंड निकालकर अपना नेशनल रिकॉर्ड (8 मिनट 25.23 सेकंड) तोड़ा। ओलिंपिक में क्वालिफाई करने के लिए स्टेंडर्ड समय 8 मिनट 22.00 सेकंड है।

महाराष्ट्र के मांडवा के रहने वाले अविनाश मंगलवार को हीट रेस पार नहीं कर पाए थे। इसके बाद एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हीट रेस के दौरान अविनाश को बाधा पहुंचाए जाने की शिकायत की थी। इसके बाद रेस रेफरी ने वीडियो फुटेज में भारत के दावे को सही पाया। उन्होंने अविनाश को फाइनल में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी थी।

