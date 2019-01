खेल डेस्क. अमेरिका के राजीव राम और चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजीकोवा की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स्ड डबल्स खिताब जीत लिया। दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के जॉन पैट्रिक स्मिथ और अस्त्रा शर्मा की जोड़ी को 7-6, 6-1 से हराया। तीसरी वरीय राम-बारबोरा की जोड़ी ने पहली बार मिलकर मिक्स्ड डबल्स का खिताब अपने नाम किया।

