मैड्रिड. स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने कोपा डेल रे टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। टीम ने दूसरे लेग में लेवांते को 3-0 से हराया। बार्सिलोना को पहले लेग में 1-2 से हार मिली थी। इस तरह से बार्सिलोना ने 4-2 के औसत से मुकाबला जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। विजेता टीम की ओर से 30वें और 31वें मिनट में ओसमाने डेम्बेलेने गोल किया।

54वें मिनट में लियोनल मेसी ने गोल करके टीम को 3-0 की अजेय बढ़त दिला दी। क्वार्टर फाइनल में 23 जनवरी को बार्सिलोना का मुकाबला सेविला से होगा।

⚽ MILESTONE! #Messi's goal ties him with Barça great László Kubala as the Club's second all-time leading scorer in the Copa del Rey. 👏🏆 #CopaBarça pic.twitter.com/ZP5B3EHvqg