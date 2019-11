Dainik Bhaskar Nov 16, 2019, 03:34 PM IST

रियाद. अर्जेंटीना ने शुक्रवार को एक फ्रेंडली मैच में ब्राजील को 1-0 से हरा दिया। लेकिन मैदान पर दोनों टीमों के बीच दोस्ती नहीं दिखी। मैच में अर्जेंटीना के स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी कैमरे पर ब्राजील के कोच टिटे को ये बोलते हुए कैद हो गए कि वो अपना मुंह बंद रखें। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

ब्राजील के कोच टिटे ने मैच रेफरी से मेसी को यलो कार्ड दिखाने की मांग की थी। इस बात से गुस्साए मेसी ने ब्राजील के कोच को अपना मुंह बंद करने के लिए कहा। ब्राजील के कोच टिटे ने भी इस घटना की पुष्टि की। उन्होंने कहा- जैसे ही मेसी ने मुझे मुंह बंद करने के लिए कहा, तो मैंने भी जवाब में कुछ ऐसा ही बोला। ब्राजील के कोच टिटे ने कहा, ‘‘मैं इस बात से खुश नहीं हूं कि मैच रेफरी ने मेसी को यलो कार्ड नहीं दिखाया। जबकि उनके सामने ही वो मुझे मुंह बंद करने के लिए लगातार इशारा कर रहे थे।’’

विवादित बयान देने के कारण मेसी पर 3 महीने का बैन लगा था

दरअसल, मेसी पर विवादित बयान देने के कारण ही 3 महीने का बैन लगाया गया था। मेसी ने ब्राजील पर कोपा अमेरिका कप में फिक्सिंग का आरोप लगाया था। बैन लगने के बाद मेसी 4 मैच नहीं खेल पाए थे। मगर ब्राजील के खिलाफ हुए फ्रेंडली मैच में उनकी वापसी धमाकेदार रही। मैच में एक गोल हुआ, जिसे मेसी ने ही दागा। अर्जेंटीना टीम इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में है। वो पिछले 6 मैच में नहीं हारी है। ऐसा 2016 के बाद पहली बार हुआ है।

मैच के बाद मेसी ने कहा, ‘‘मैच की शुरुआत से ही हम आक्रामक खेलने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि, हमने कई मौके गंवाए। मगर दूसरे हाफ में हम काफी बेहतर खेले। आखिर में आप यही चाहते हैं।" अर्जेंटीना को अपना अगला फ्रेंडली मैच उरुग्वे से खेलना है, जबकि ब्राजील का सामना दक्षिण कोरिया से होगा।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा मेसी का वीडियो-

#Messi asked Tite (Brazil’s coach) to be quiet 🤐🤫



OMG, what happened to the 🐐!😯pic.twitter.com/2WGHS96hT0