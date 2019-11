Dainik Bhaskar Nov 06, 2019, 02:03 PM IST

खेल डेस्क. पूर्व टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति ने बुधवार को ट्वीट करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले डेविस कप मुकाबलों के लिए खुद को उपलब्ध बताया, साथ ही दावा किया कि अबतक वे ही भारतीय टीम के नॉन प्लेइंग कप्तान हैं। इससे पहले भारतीय टेनिस महासंघ ने पूर्व टेनिस खिलाड़ी और राष्ट्रीय चयन समिति के प्रमुख रोहित राजपाल को टीम का नया कप्तान (नॉन-प्लेइंग) बनाया था।

बुधवार को किए दो ट्वीट में भूपति ने लिखा, 'सोमवार को मिस्टर चटर्जी से फोन पर हुई बातचीत से मुझे पता चला कि मेरी जगह रोहित को कप्तानी दी जा रही है क्योंकि मैं पाकिस्तान जाने में सहज नहीं था (उस देश से प्यार है, लेकिन इस बार नहीं)।' अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'सोमवार के बाद से ही मैंने एआईटीए से या आईटीएफ द्वारा मैचों को तटस्थ स्थान पर शिफ्ट करने की मंजूरी देने के बाद से ऐसा कुछ नहीं सुना है। इसलिए मैं उपलब्ध हूं और मानता हूं कि अब तक मैं ही कप्तान हूं, जब तक कि मैं कुछ और ना सुन लूं।'

To everyone so concerned for my thoughts and comments. All I know is from a phone call with Mr. Chaterjee on Monday where I was told that Rohit is replacing me as Captain because I wasn't comfortable going to Pakistan (love the country been there before - not this time)