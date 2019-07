Dainik Bhaskar Jul 14, 2019, 12:12 PM IST

खेल डेस्क. एक साल बाद रिंग में उतरे भारतीय बॉक्सर विजेंदर कुमार ने लगातार 11वीं जीत दर्ज की। 33 साल के विजेंदर ने रविवार तड़के 8 राउंड के सुपर मिडिलवेट कॉन्टेस्ट में माइक स्नाइडर को नॉक आउट किया। यह मुकाबला अमेरिका के नेवार्क में हुआ। डब्ल्यूबीओ ओरिएंटल और एशिया पैसिफिक सुपर मिडिलवेट चैम्पियन विजेंदर को अब तक पेशेवर मुक्केबाजी में कोई हरा नहीं सका है। विजेंदर का यह पहला यूएस प्रोफेशन मुकाबला था।

विजेंदर ने अपने प्रो-बॉक्सिंग करियर में अब तक 11 मुकाबले खेले और सभी में जीत दर्ज की। 8 मुकाबलों में तो उन्होंने नॉकआउट से जीत हासिल की है। विजेंदर कह चुके हैं कि वह अपने मुक्केबाजी करियर पर ध्यान देना चाहते हैं। वे अपने प्रदर्शन को और ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं। वह अपने आप को व्यस्त रखकर विश्व खिताब के लिए तैयार करेंगे।

Thanking everyone back home in India & my fans here in USA for supporting me 🙏

Jai Hind 🇮🇳 pic.twitter.com/UV9nDCTmdV