Grazie a tutti i colleghi in campo e non per la solidarietà avuta nei miei confronti e a tutti i messaggi ricevuti da voi tifosi.. grazie di cuore.Avete dimostrato di essere veri uomini non come chi nega l’evidenza . #notoracism✊🏾✊🏾 #forzabrescia⚪️🔵🦁 #testaallaprossimapartita #noinonciarrendiamo

