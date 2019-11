Dainik Bhaskar Nov 14, 2019, 12:14 PM IST

खेल डेस्क. अमेरिका के बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन अगले साल टेनिस से संन्यास लेंगे। डबल्स में टेनिस इतिहास के बेहतरीन जोड़ियों में शामिल ब्रायन बंधु ने बुधवार को इसकी घोषणा ने की। 41 साल के जुड़वा भाईयों ने अपने बयान में कहा कि वे अगले साल यूएस ओपन में हिस्सा लेने के बाद संन्यास ले लेंगे। उन्होंने इसी चैम्पियनशिप में 1995 में पहली बार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेला था। दोनों भाईयों ने अब तक रिकॉर्ड 118 टूर्नामेंट जीते। इनमें 16 ग्रैंड स्लैम भी शामिल हैं। उन्होंने 2012 लंदन ओलिंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता था।

बॉब ब्रायन ने कहा, ‘हमने तय किया कि हमारे दिमाग को आराम देना है। यह एक बेहतरीन सफर रहा। हम स्वस्थ होने के साथ इस सफर को समाप्त करना चाहते हैं। हम अभी भी टाइटल जीतने के लिए खेल सकते हैं।’ दोनों भाई पहली बार 2003 में डबल्स में नंबर एक बने थे। दोनों 438 सप्ताह तक पहले स्थान पर रहे। उन्होंने 10 बार सीजन का अंत पहले स्थान पर किया।

We dedicate 2020 to all those who have shared this journey with us. Whether you root for us or against us, we are grateful for your passion in the sport that has given us so much. We’ll always do our best to return this love. Thank you for letting us live out our dream. 🙏❤️ pic.twitter.com/OmsFarDHJz