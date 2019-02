मैड्रिड. स्पेन की बैडमिंटन खिलाड़ी कैरोलिना मारिन के दाहिने घुटने का पिछले हफ्ते ऑपरेशन हुआ। अब वे रिकवरी से गुजर रही हैं। 25 साल की मारिन ने प्रैक्टिस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसमें ओलिंपिक चैम्पियन मारिन बैसाखी की मदद से प्रैक्टिस करती दिख रही हैं।

