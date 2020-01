Dainik Bhaskar Jan 24, 2020, 12:13 PM IST

खेल डेस्क. पूर्व ऑस्ट्रेलियन ओपन चैम्पियन डेनमार्क की कैरोलिन वोज्नियाकी का करियर का हार के साथ समाप्त हो गया। वर्ल्ड नंबर-36 वोज्नियाकी को ट्यूनीशिया की ओन्स जबेउर ने 7-5 3-6 7-5 से हराया। वोज्नियाकी 2018 में करियर का पहला और इकलौता ग्रैंड स्लैम जीती थीं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में रोमानिया की सिमोना हालेप को हराया था। पूर्व नंबर-1 खिलाड़ी वोज्नियाकी ने पिछले महीने संन्यास की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन करियर का आखिरी टूर्नामेंट होगा।

29 साल की वोज्नियाकी ने करियर में 30 डब्ल्यूटीए टूर्नामेंट जीते हैं। उन्होंने 2005 में करियर का पहला मैच खेला था। मैच के खत्म होने के बाद मेलबर्न एरिना में बैठे हुए दर्शकों ने उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाईं। मैच जीतने वाली जबेउर ने भी उन्हें गले लगाया।

पिताजी ने मेरा बहुत साथ दिया: वोज्नियाकी

वोज्नियाकी ने मैच के बाद कहा, ‘‘मुझे कोर्ट पर बेहतरीन अनुभव मिले हैं। समर्थकों और परिवार से साथ मिला है। खास तौर पर पिताजी ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने सालों से कोचिंग दी।’’ वोज्नियाकी गठिया से पीड़ित हैं। इससे थकान और जोड़ों में दर्द होता है।

वोज्नियाकी 2010, 2011 और 2018 में नंबर-1 प्लेयर थीं

2010 और 2010 में वर्ल्ड नंबर-1 रहीं वोज्नियाकी ने आगे कहा, ‘‘मैं आमतकौर पर रोती नहीं हूं। यह एक बेहतरीन सफर रहा। अब मैं नई शुरुआत करने के लिए तैयार हूं। आगे जो होगा उसके लिए तैयार हूं।’’ वोज्नियाकी 2018 में भी नंबर एक बनी थीं। उसी साल वे करियर का पहला ग्रैंड स्लैम जीतने में सफल रही थीं।

