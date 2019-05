खेल डेस्क. चैम्पियंस लीग के दूसरे सेमीफाइनल का दूसरा लेग मंगलवार को लिवरपूल और बार्सिलोना के बीच खेला जाएगा। बार्सिलोना ने पिछले सप्ताह पहले लेग में होमग्राउंड कैम्प नाऊ पर लिवरपूल को 3-0 से हराया था। दूसरा लेग लिवरपूल के एनफील्ड एरीना पर खेला जाएगा। अगर लियोनल मेसी की टीम दूसरे लेग के मुकाबले को जीत लेती है या ड्रॉ भी करा लेती है, तो वह 9वीं बार फाइनल में पहुंच जाएगी। बार्सिलोना पिछली बार 2015 में खिताबी मुकाबले में खेला था। तब उसने युवेंटस को हराया था।

दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 9 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें बार्सिलोना और लिवरपूल को 3-3 में जीत मिली है। तीन मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। बार्सिलोना की टीम लिवरपूल के होमग्राउंड एनफील्ड एरीना पर पिछली बार 2007 में खेली थी। तब उसने 1-0 से मैच अपने नाम किया था। हालांकि, 2001 में भी वह 3-1 से जीती थी।

बार्सिलोना इस सीजन में अब तक एक भी मैच नहीं हारा

बार्सिलोना की टीम चैम्पियंस लीग के इस सीजन में अब तक 11 में से 8 मैच जीती। तीन मुकाबले ड्रॉ रहे। उसे अब तक एक मैच में भी हार का सामना नहीं करना पड़ा। लिवरपूल की टीम को 11 में से 6 मैच में जीत मिली। चार में उसे हार का सामना करना पड़ा। एक मैच ड्रॉ रहा। गोल करने के मामले में भी लिवरपूल की टीम बार्सिलोना से पीछे है। मेसी की टीम ने एक तरफ जहां 26 गोल किए, वहीं, लिवरपूल सिर्फ 18 ही कर पाई है।

