दैनिक भास्कर Mar 19, 2020, 11:56 AM IST

खेल डेस्क. इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने 12 अप्रैल से शुरू होने वाले काउंटी सीजन को बचाने के लिए प्री-सीजन मैच और ट्रेनिंग रद्द कर दी है। ईसीबी ने एक बयान जारी कर कहा- यह बताते हुए हमें दुख हो रहा है कि मौजूदा हालात में हम सभी तरह के प्री-सीजन मैच और ट्रेनिंग कैम्प रद्द कर रहे हैं। वहीं, इंग्लिश फुटबॉल लीग ने कोविड-19 की वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट से निपटने के लिए करीब 428 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है। इसके जरिए ईएफएल में निचले डिवीजन में खेल रहे क्लबों की मदद की जाएगी।

ईएफएल ने बुधवार को हुई बोर्ड मीटिंग के बाद एक बयान जारी कर कहा- मौजूदा हालात से निपटने के लिए कोई एक उपाय नहीं हो सकता है। हम हर तरह के विकल्पों पर काम कर रहे हैं। इसलिए लीग में छोटे क्लबों को फौरी आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए राहत पैकेज जारी करने का फैसला लिया है। फुटबॉल लीग की इस संबंध में गुरुवार को बैठक है, जिसमें भविष्य को लेकर चर्चा होगी। इस बीच, स्कॉटलैंड में एक फुटबॉल क्लब ने खिलाड़ियों और स्टाफ की सैलरी आधी करने का फैसला किया है।

ईसीबी काउंटी सीजन को छोटा कर सकता है

इधर, काउंटी सीजन को तय शेड्यूल पर कराने के लिए ईसीबी ने सभी काउंटी टीम के अधिकारियों से बुधवार को वीडियो कॉल पर बात की थी। ईएसपीएन क्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, इसे लेकर गुरुवार को दोबारा बैठक होगी, जिसमें कोरोनावायरस के कारण टूर्नामेंट टलने के मुद्दे पर बात होगी। ईसीबी को आशंका है कि इंग्लैंड के घरेलू क्रिकेट सीजन पर भी कोविड-19 का प्रभाव पड़ सकता है। इसके मद्देनजर ईसीबी ने कई तरह के विकल्पों पर चर्चा की है। इसमें चैम्पिनशिप को छोटा करने और खाली स्टेडियम में मैच कराना शामिल है। ईसीबी काउंटी सीजन को सितंबर तक भी बढ़ा सकता है।

दक्षिण अफ्रीका का गोल्फर कोरोनावायरस से संक्रमित

इस बीच, दक्षिण अफ्रीका के गोल्फर विक्टर लैंग कोरोनावायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, वह मैक्सिको से एक इवेंट में हिस्सा लेकर देश लौटे थे। फिलहाल, वह जोहान्सबर्ग में आईसोलेशन में हैं।

कोरोना के कारण टेनिस पर ब्रेक

कोविड-19 के बढ़ते असर के बीच एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स( एटीपी) और वीमेन टेनिस एसोसिएशन (डब्ल्यूटीए) ने 7 जून तक टेनिस टूर्नामेंट टालने का फैसला किया है। दोनों एसोसिएशन ने संयुक्त बयान जारी कर कहा- काफी सोचने के बाद सभी एटीपी और डब्ल्यूटीए टूर्नामेंट को रद्द करना पड़ा है। इसमें मैड्रिड, रोम में होने वाले एटीपी/डब्ल्यूटीए टूर्नामेंट शामिल हैं। इसके अलावा एटीपी चैलेंजर टूर और आईटीएफ टेनिस टूर को भी अगले आदेश तक के लिए टाल दिया गया है।

