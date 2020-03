साइना नेहवाल, पी. कश्यप के अलावा कई खिलाड़ी बीडब्ल्यूएफ के टूर्नामेंट कराने के फैसले से नाराज

पीवी सिंधु ने खेल मंत्री से फोन पर पूछा कि क्या ऐसे हालात में वे टूर्नामेंट खेलना जारी रख सकती हैं

दैनिक भास्कर Mar 13, 2020, 09:36 PM IST

खेल डेस्क. कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के बीच बैडमिंटन खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट कराने को लेकर वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन (बीडब्ल्यूएफ) की आलोचना की है। इसमें साइना नेहवाल, किदांबी श्रीकांत समेत कई विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। साइना ऑल इंग्लैंड चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने इंग्लैंड गईं थीं। उन्होंने ट्वीट किया- मैं हैरान हूं कि जब पूरी दुनिया में कोरोनावायरस के कारण लोगों की जान जा रही है। ऐसे में बीडब्ल्यूएफ कैसे टूर्नामेंट करा रहा है। इस बीच, पीवी सिंधु ने खेल मंत्री किरन रिजिजू को फोन कर सलाह मांगी है कि क्या वह मौजूदा हालात में टूर्नामेंट खेलना जारी रख सकती हैं।

Things to be done by @bwfmedia 1)Suspend all tournaments immediately 2)Freeze the current ranking and decide on qualification on a later date . — Parupalli Kashyap (@parupallik) March 13, 2020

खेल मंत्री ने शुक्रवार को कहा, ‘‘सिंधु ने मुझे फोन किया था। मैंने उन्हें सलाह दी है कि जो खिलाड़ी ओलिंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। वे संबंधित देश द्वारा जारी हेल्थ एडवायजरी पर अमल करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सरकार गंभीर है। लोगों की सेहत प्राथमिकता है। ऐसे में सरकार पहले ही यह फैसला ले चुकी है कि ऐसे कोई भी इवेंट नहीं होंगे, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हों।’’

डेनमार्क के खिलाड़ी ने कहा- खिलाड़ी अपने स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे

साइना के अलावा पूर्व वर्ल्ड नंबर-8 डेनमार्क के हैन्स क्रिस्चियन ने भी ट्वीट कर बीडब्ल्यूएफ के फैसले पर नाराजगी जताई। उन्होंने लिखा, ‘‘कुछ टूर्नामेंट हो रहे हैं, जबकि कई रद्द कर दिए गए। ओलिंपिक का साल होने के कारण क्वालिफायर भी चल रहे हैं। खिलाड़ियों के पास सिर्फ दो ही विकल्प हैं। या तो वह अपने स्वास्थ्य को खतरे में डालें या अपने आस-पास के लोगों को। हालांकि, हमें ऐसे हालात में सफर नहीं करना चाहिए।’’

I honestly don’t get it! 🤔🏸🌎⛔️ We should not be traveling the world playing badminton. Text is copied from my Facebook page. #badminton #corona #Covid_19 pic.twitter.com/VkhyPtMnSQ — HK Vittinghus (@hkvittinghus) March 12, 2020

सिंधु कोरियाई खिलाड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचीं

इससे पहले, पीवी सिंधु ऑल इंग्लैंड ओपन के क्वार्टरफाइनल में पहुंच गईं। सिंधु ने दूसरे राउंड में कोरिया की सुंग ह्यून को सीधे गेम में 21-19, 21-17 से हराया। ह्यून के खिलाफ लगातार तीन मैच हारने के बाद सिंधु ने कोई मैच जीता है। महिला सिंगल्स में साइना पहले राउंड में ही हारकर बाहर हो गईं। हार के साथ उनके ओलिंपिक क्वालिफिकेशन की राह मुश्किल हो गई है। साइना रैंकिंग में 20वें नंबर पर हैं। साइना को ओलिंपिक का कोटा हासिल करने के लिए 28 अप्रैल तक टॉप-16 में जगह बनानी होगी।